Nagelsmann duyurdu: Almanya'ya İlkay Gündoğan liderlik edecek

Almanya'da Manuel Neuer ve Toni Kroos isimleri geri planda kalırken turnuvada takıma İlkay Gündoğan liderlik edecek.

EURO 2024'e günler kala Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann turnuvada kaptanlık yapacak futbolcuları duyurdu.

Buna göre Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan şampiyonada takımın kaptanlığını yapacak. İlkay'ın ardından ikinci kaptan Joshua Kimmich, üçüncü kaptan ise Thomas Müller olacak.

Nagelsmann daha önce uzun yıllar takımın kaptanlığını yapan Manuel Neuer'i listeye dahil etmedi. Turnuva sonrası futbolu bırakacak olan Toni Kroos'un da ismi geçmedi.

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Nagelsmann daha önce sık sık kaptanlığın kendisi için çok önemli bir konu olmadığını söyledi. Ancak yine de Neuer ve Kroos gibi oyuncuları kaptanlık sıralamasına almaması ve takımı İlkay Gündoğan'a emanet etmesi dikkat çekici.

Nagelsmann, İlkay'a hem oyun anlamında hem de liderlik anlamında çok güveniyor. Bu karar da bunun net bir göstergesi.