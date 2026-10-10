Hilal, geleneksel ezeli rakibi Ittihad'ın iki yıldızını Klasiko maçları öncesinde onurlandırma kararı alarak nadir görülen bir sahneye imza attı.

Hilal, bugün cumartesi günü ezeli rakibi Ittihad'ı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında konuk etti.

Suudi "El-Yevm" gazetesi, Hilal'in kalesi Kingdom Arena'da, kulüple birlikte Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" şampiyonluğunu kazanan Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularının onurlandırıldığını gösteren bir video yayımladı.

Hilal'in stadyumu yeşil renge büründü ve "Körfez şampiyonları tebrikler" yazısı yer aldı; ayrıca Suudi Arabistan Milli Takımı ile birlikte Körfez şampiyonluğunu kazanan "El-Zaim" oyuncularının fotoğrafları konuldu.

Ancak Hilal yalnızca kendi yıldızlarını onurlandırmakla kalmadı; aynı zamanda milli takımla birlikte şampiyonluk yolculuğunda yer alan Ittihad'ın iki yıldızı Hasan Kadesh ve Muhtar Ali'nin de fotoğraflarını koydu.

Bunun yanı sıra, iki takımın oyuncuları, Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Mohammed Al-Owais için saygı koridoru oluşturdu; Al-Owais, Körfez şampiyonluğu kupasını taşıyarak Kingdom Arena'ya girdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, geçtiğimiz salı günü final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki golle mağlup ederek 23 yıl aradan sonra ilk kez Körfez şampiyonluğunu kazanmıştı.