Nacho Ferri, Feyenoord’da çıtayı hemen çok yükseğe koyuyor

Nacho Ferri, cumartesi günü 45.000 ziyaretçiyi çeken Feyenoord Festivali’nde hayranlıkla etrafı seyretti. İspanya’dan gelen 21 yaşındaki forvet, Feyenoord’un bir oyuncusu olarak bazı ünlü öncüllerinin izinden gitmeyi umuyor.

Ferri, diğer yeni transferler gibi helikopterle De Kuip'e geldi. “Gerçekten çok güzeldi. Şehrin manzarası, sonra stadyuma varmak ve ilk kez stadyumun tamamen dolu olduğunu görmek. Club Brugge ile oynanan dostluk maçında 15.000 kişi vardı, şimdi ise stadyum neredeyse doluydu. Bunun için kelimelerim yetersiz kalıyor. Bundan daha iyi bir giriş olamaz,” diye Algemeen Dagblad gazetesine hayranlıkla konuştu.

KVC Westerlo’dan transfer edilen forvet, Feyenoord’da çıtayı hemen çok yükseğe koyuyor. “Hedefimiz burada kupalar kazanmak. Mümkün olan her şeyi. Kupa, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans sergilemek,” diyor son derece hırslı Ferri. “İyi oyunculara sahip olmak her zaman güzeldir. Lig, kendimi kanıtlamak için çok iyi bir fırsat. Takım olarak giderek daha iyi oynamak için de lig önemli. Ama ben bir numaralı forvet olmak için elimden geleni yapacağım.”

Ferri, Santiago Gimenez ve Ayase Ueda’nın Feyenoord’da mükemmel performanslar sergilediğini ve sergilemeye devam ettiğini biliyor. Ancak bu durum, yeni transfer üzerinde ekstra bir baskı yaratmıyor. “Burada iyi işler çıkarmış harika oyuncular. Bu yüzden herhangi bir baskı hissetmiyorum. Aksine, bu benim için bir motivasyon kaynağı. Ben de bunu yapabileceğimi biliyorum.”

1,92 metrelik boyu nedeniyle yeni Feyenoord oyuncusu sık sık Graziano Pelle ile karşılaştırılıyor. İtalyan forvet, attığı goller ve oyunuyla Feyenoord taraftarlarının kahramanı haline gelmişti.

“Onu tanıyorum, ama Pellè’nin yine de farklı bir stili vardı. Belki biraz benzerlikler var. O da kafa vuruşlarında iyiydi, ama aynı zamanda gerçekten iyi bir tekniğe sahipti,” diyerek Ferri, kendini Feyenoord’un eski forvet lideriyle karşılaştırıyor.

“Ben daha fiziksel oynuyorum, oyuna yoğunluk ve kazanma azmi katıyorum. Boş alanlara dalıyorum, ama ceza sahası içinde de iyiyim,” diyor motivasyonu yüksek Ferri, Feyenoord taraftarlarına.