Nacer Chadli oyuna girdi, maçı değiştirdi
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal attı. Atılan iki golde de yeni transfer Nacer Chadli'nin imzası vardı.
Turuncu-lacivertli takımın yeni transferi Chadli, ilk kez bir maçta forma giydi. Mücadelenin 79. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren Belçikalı oyuncu, 80. dakikada Gulbrandsen'in attığı golde sol kanattan ortayı yapan isimdi.
Chadli, 90+4. dakikada da Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ortasını da yaptı.
Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'deki ilk golünü attı
Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Gençlerbirliği'ne attı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal, 90+4. dakikada attığı golle hem takımı adına ilk kez skor üretti hem de 3 puanı getiren isim oldu.
Mehmet Topal, Süper Lig'de son golünü Fenerbahçe forması ile 28 Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'a atmıştı.
Galibiyet serisi 4 maça çıktı
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.
Sezonun ilk 3 maçını kaybeden ve dördüncü haftada Göztepe beraberliği ile ilk puanını alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ise çıkışa geçti.
Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u 5-1, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bugün de Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçti.