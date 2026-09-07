NAC, teknik direktör Carl Hoefkens ile yollarını derhal ayırdı. Kulüp bunu pazartesi günü duyurdu.

NAC, Teknik Direktör Peter Maas ve Genel Direktör Remco Oversier’in, Denetim Kurulu’nun tamamının oy birliğiyle destek verdiği ortak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu yaz Hoefkens ile kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Ne yazık ki bu değerlendirmede öne çıkan bazı gelişim noktaları hayata geçirilmedi, bu nedenle NAC kendisini bu adımı şimdi atmak zorunda hissediyor.”

NAC, küme düşen bir takım olarak Keuken Kampioen Divisie sezonuna dalgalı bir başlangıç yaptı. TOP Oss ve Jong Ajax galibiyetlerinin ardından Roda JC ile berabere kalındı, VVV-Venlo ve RKC Waalwijk’e ise kaybedildi. NAC, geçen cuma günü RKC deplasmanında 4-2 mağlup oldu. Leo Greiml, ilk yarıda kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Breda ekibi, küme düşüşün ardından Hoefkens ile yola devam edip etmek istemediğine hemen karar veremedi. Öte yandan Belçikalı teknik adamın da bazı çekinceleri vardı. NAC, sonunda bir buçuk hafta sonra yaptığı açıklamada, yönetim ve Hoefkens ile yapılan yoğun ve samimi değerlendirmenin ardından yola devam etme kararı alındığını bildirdi.

Hoefkens o dönemde kulüp kanallarına yaptığı açıklamada, "NAC benim için çok özel" dedi. "Burada kendimi evimde hissediyorum. İki yıl önce NAC’taki bu maceraya büyük bir inançla başladım ve hâlâ onun tam ortasında olduğumu hissediyorum. NAC, hırsla dolu bir kulüp ve bana göre sürekli ileriye doğru adımlar atılıyor."

Yeni sezonda beş maçın ardından Belçikalı çalıştırıcı yine de görevden alındı. Yeni teknik direktör açıklanana kadar yardımcı antrenörler Serdal Güvenc ve Michael Dingsdag görevini birlikte yürütecek.

NAC, gelecek cuma günü henüz puanla tanışamayan son sıradaki Jong FC Utrecht’i sahasında ağırlayacak. Ayın ilerleyen bölümünde ise programda De Graafschap (deplasman) ve FC Eindhoven (iç saha) maçları da yer alıyor.