NAC Breda, sansasyonel bir geri dönüşe çok yaklaştı, ancak Mexx Meerdink AZ'yi kurtardı

AZ, Eredivisie'nin son gününde, küme düşmüş olan NAC Breda'yı yenmeyi başaramadı. Özellikle teknik direktör Max Huiberts'in ve muhtemelen bazı önemli oyuncuların vedasının gölgesinde geçen öğleden sonra, çalkantılı bir son dakikalarda maç 3-3 berabere sonuçlandı.

Maçın ilk dakikalarında AZ için rakipten söz etmek zordu. Jordy Clasie'nin hızlı bir şekilde kullandığı serbest vuruş, Troy Parrott üzerinden Sven Mijnans'a geldi. Mijnans, Breda savunmasının dikkatinden kaçarak tamamen boş pozisyonda 1-0'ı attı.

2-0'ın da skora yazılması çok uzun sürmedi. Akıcı bir paslaşmanın ardından Mateo Chavez, kaleci Daniel Bielica ile karşı karşıya kaldı ve Meksikalı sol bek, kalecinin hiçbir şansı kalmadığı bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Ancak bundan sonra NAC uyanmış gibi göründü, çünkü Carl Hoefkens'in takımına fırsatlar geldi. Moussa Soumano'nun şutu çizgiden çıkarılırken, Rome-Jayden Owusu-Oduro da Clint Leemans ve Max Balard'ın şutlarına karşı iki iyi refleks gösterdi.

AZ'nin ilk yarısındaki tek gözyaşı ise Parrott'un sakatlığıydı. İrlandalı oyuncu yarım saatlik bir süreden sonra sakatlık nedeniyle sahayı terk etti ve yerine Mexx Meerdink girdi. Bu, Parrott'un AZ formasıyla oynadığı son maç olabilir.

İkinci yarıda NAC maça tamamen geri döndü. İlk yarıda fırsatlar kaçırılırken, ikinci yarıda gol geldi. Soumano, isabetli bir kafa vuruşu ve on altı metreden bir şutla kahraman oldu: 2-2.

Juho Talvitie, 89. dakikada direğin içinden geçen bir şutla skoru 2-3'e getirdi, ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Son dakikada Meerdink, geçen sezon NAC'ye karşı olduğu gibi, AZ için beraberlik golünü attı: 3-3.