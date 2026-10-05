NAC Breda, geçen cumartesi Vitesse deplasmanında GelreDome’daki tuvalette meşale yakan 21 yaşındaki taraftara karşı "mümkün olan en ağır önlemleri" alacak. Brabant ekibi bu durumu pazartesi günü internet sitesinde yayımladığı bir açıklamayla duyurdu.

NAC yönetimi, ağır havai fişeğin patlatılması ve etrafa saçılan parçalar nedeniyle üç taraftar ile iki stewartın yaralandığını bildirdi. Omroep Brabant ise bu arada bir şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Bölgesel yayın kuruluşu, "Tanıkların ifadelerine göre ağır bir havai fişek, muhtemelen bir nitraat, klozetin içinde ya da yakınında patlatıldı. Patlama nedeniyle klozet parçalandı ve tuvalet alanına parçalar savruldu" sözleriyle Vitesse stadındaki olayı aktardı.

Olayın ardından NAC’li bir taraftar deplasman tribününden çıkarılarak polise teslim edildi. "Woudrichem’den olan bu 21 yaşındaki adam, darp ve mala zarar verme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Patlamada ne tür bir havai fişek kullanıldığı ise henüz resmen belirlenmedi."

NAC Genel Direktörü Remco Oversier’in vurguladığı üzere kulüp meseleyi son derece ciddiye alıyor. "Soruşturma sürerken, bu havai fişek eyleminin arkasındaki kişiyi cezalandırmak için mümkün olan en ağır önlemler üzerinde duruyoruz. NAC, diğer olayları da şiddetle kınıyor ve güvenlik birimleriyle birlikte bunların haritasını çıkarmak için çalışıyor. Kulüp, gerekli görülen yerlerde uygun önlemleri alacaktır."

Vitesse - NAC maçının ardından ortam gerginleşti ve çevik kuvvetin düzeni yeniden sağlamak için 45 dakika uğraştığı belirtildi. Arnhem’de maç sırasında ve sonrasında toplam altı gözaltı yapıldı.

NAC, Vitesse karşısında deplasmana giden 1.000 taraftarının desteğini aldı. Breda ekibi maçı kazanacak gibi görünüyordu, ancak Naoufal Bannis son bölümde Vitesse’ye bir puanı kazandırdı (2-2).