Faslı Wydad Athletic Club, sezon başında hayal kırıklığı yaratan sonuçların sürmesiyle Portekizli Paulo Sergio Brito üzerindeki baskıların artması üzerine, önümüzdeki dönemde takımın teknik sorumluluğunu üstlenmesi için Tunuslu teknik direktör Nasreddine Nabi ile görüşmelerde ileri bir aşamaya girdi.

Faslı "Hespress" sitesine göre, Wydad başkanı İbrahim el-Asri, Nabi ile temasa geçti ve kırmızılı takımı çalıştırmasını teklif etti. Kulüp yönetimi, bir dizi Faslı ve yabancı seçeneği değerlendirdikten sonra, görevi üstlenmek için en önde gelen adaylardan biri olarak Tunuslu teknik adamda karar kıldı.

Aynı kaynağa göre Nabi, teklife ilk etapta olumlu yaklaştı; iki taraf, tüm maddelerde uzlaşma sağlanması halinde nihai bir anlaşmaya varmak üzere, sözleşmenin detaylarını ve koşullarını görüşmek için müzakerelere bugün yeniden başlayacak.

Tunuslu teknik adamın Fas profesyonel ligi atmosferine geri dönme isteği, Wydad'ın anlaşmayı sonuçlandırma şansını güçlendiriyor; zira daha önce Fas'ta Jeich Royal ve Raja Athletic ile iki deneyim yaşaması, ona yerel rekabetin doğası ve baskıları hakkında bilgi sağlıyor.

Buna karşılık Nabi, teknik ihtiyaçlarını müzakere hesapları arasına kattı ve kulüp başkanına, hem yerel hem de kıtasal düzeyde güçlü bir şekilde rekabet edebilecek uyumlu bir grup kurmak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı; bunun da önümüzdeki toplantılarda temel bir eksen oluşturması bekleniyor.

Wydad yönetiminin bu hamleleri, Paulo Sergio yönetiminde tatmin edici olmayan sonuçların sürmesi ortamında geliyor. Takım, cumartesi akşamı Dârülbeyza'daki Muhammed V Spor Kompleksi'nin sahasında konuk ettiği Union Amal Tiznit karşısında 1-1'lik beraberlik tuzağına düşünce, Portekiz deneyiminin sona ermesinin yakın olduğu ve Nabi yönetiminde yeni bir dönemin başlayacağı yönündeki tahminler arttı.