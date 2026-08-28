Müzakereler imkânsız hale gelince: Álvarez'in Barcelona'ya gitmesi için tek çözüm

Julian Alvarez meselesinin geldiği nokta ve Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki çekişme göz önüne alındığında, Arjantinli oyuncunun önünde yalnızca tek bir çözüm kalmış gibi görünüyor.

Alvarez, Atletico Madrid ile geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, üst üste üçüncü gün antrenmanlara çıkmamaya devam ediyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Alvarez'in önünde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmekten başka bir seçenek kalmadığını ve bunu, İspanya'da yürürlükte olan ve profesyonel sporcuların iş ilişkisini düzenleyen 1006 sayılı Kraliyet Kararnamesi'ne göre yapabileceğini belirtti.

FIFA bu meseleye müdahale edemiyor; çünkü konu aynı ülkeden iki kulübü ilgilendirdiği için yetki alanı içinde değil.

Konu, tam olarak, şunları öngören 16. maddeye dayanıyor: "Profesyonel sporcunun, kulübe atfedilebilecek bir neden bulunmaksızın kendi iradesiyle sözleşmeyi sona erdirmesi, gerektiğinde, kulübe tazminat alma hakkı tanır; bu konuda bir anlaşmaya varılamaması hâlinde, iş yargısı mercii, sporla ilgili koşullara, tarafın uğradığı zarara, sözleşmenin fesih nedenlerine ve oyuncunun değerlendirilebileceğini gördüğü diğer tüm unsurlara göre tazminatın değerini belirler."

Alvarez bu adımı atarsa, sözleşmenin feshi sonucunda oyuncunun Atletico Madrid'e ödemesi gereken tazminatın değerini mahkemeler belirleyecek.

Ancak bu değeri, buna karşılık, oyuncunun sözleşmesinden kalan yıllara göre ve sözleşmesindeki 490 milyon euroluk serbest kalma bedeli göz önüne alınarak, ikincil sorumlu sıfatıyla Barcelona kulübü ödemek zorunda kalacak.

Aynı 16. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen de budur: "Sporcunun, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başka bir kulüp veya başka bir spor kuruluşuyla anlaşması hâlinde, bu kuruluş söz konusu mali yükümlülüklerin ödenmesinden ikincil olarak sorumlu olur."

Ancak belirlenecek tutar hiçbir şekilde 490 milyon euro olmayacak; bu, oyuncunun Atletico Madrid ile imzaladığı sözleşmedeki serbest kalma bedelinin değeri.

Buna ek olarak, genel yargı, bu tür serbest kalma bedellerini, kulüpler tarafından oyunculara dayatıldığında haksız kabul ediyor.

Ayrıca oyuncunun 2030'a kadar Atletico Madrid ile sözleşmeli olduğu ve vergi kesintisi öncesi yıllık yaklaşık 12,5 milyon euro, yani net olarak yaklaşık 6,2 milyon euro maaş aldığı da dikkate alınmalı.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz