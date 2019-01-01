Mutlu yıllar!

2020 yılında da Goal Türkiye ailesi olarak futbolun tutkusunu okurlarımızla paylaşmak istiyoruz.

Koskoca bir yılı daha sevinçleriyle ve hüzünleriyle geride bırakıp yeni ve umut dolu bir seneye adımımızı attık.

2020 yılının Türk futbolu için fair play çerçevesinde geçmesini; kaybedenin kazananı alkışladığı ve saha dışı olayların olmadığı, kaliteli bir lig izlemenizi dileriz.

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Türk ve dünya futbolundan haberleri anında sizinle paylaşmanın yanında önümüzdeki yılda da yeni projelerimizle, özel söyleşilerimizle ve yazılarımızla birlikte olacağız. Kazanan her zaman futbol olsun!

Sevdiklerinizle nice mutlu ve huzurlu yıllar geçirmenizi temenni ederiz.