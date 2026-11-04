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"Mutlu olmayacağım": Mourinho'dan Mbappe'nin penaltısıyla ilgili çarpıcı itiraf

J. Mourinho
K. Mbappe
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
Fransa
İspanya
Yunanistan

Portekizli teknik direktör, Rafael Nadal'ın atanmasının ardından Real Madrid'i tebrik etti

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya La Liga'da oynanan Racing Santander maçında forvet oyuncusu Kylian Mbappe lehine verilen ve büyük bir hakem tartışması yaratan penaltı kararına ilişkin önemli bir itirafta bulundu.

Mbappe, geçtiğimiz pazar günü La Liga'da oynanan Racing maçında penaltı kazandı ve bu penaltıyı gole çevirerek Kraliyet temsilcisinin 3-0 kazanmasına yardımcı oldu.

Maçın ardından hakem uzmanları, o pozisyonda Mbappe'nin penaltıyı hak etmediğini belirtti; ardından İspanya Hakem Komitesi çarşamba günü erken saatlerde maçın hakeminin kararının hatalı olduğunu kabul etti.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AEK Atina'ya karşı oynanan maçın ardından bu pozisyonla ilgili sorulan soruya Mourinho şöyle yanıt verdi: "Bana göre küçük bir penaltıydı, bunu kabul ediyorum. Eğer aleyhime verilseydi mutlu olmazdım."

Ancak kararın maç sonucuna etkisini küçümseyen Mourinho, "As" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Bu, puanlar üzerinde etkisi olmayan bir durumdu. Penaltıyı kazanmasaydık bile üç, dört ya da beş golle kazanırdık. Daha fazla gol atmaya ihtiyacımız olsaydı atardık, ancak takım gol atmaya devam etmek istemedi."

"Büyük Nadal"

Öte yandan Mourinho, İspanyol yıldız Rafael Nadal'ın Real Madrid yönetim kuruluna üye olarak atanması kararını övdü ve şunları söyledi: "Real Madrid'in ve büyük Rafa Nadal'ın önünde şapka çıkarıyorum. Bence o büyük bir Real Madrid taraftarı ve yönetim kuruluna katılabilmesi için de kesinlikle öyle olması gerekir. Ama Rafa Nadal, Rafa Nadal'dır ve bir teknik direktör olarak onun bizimle birlikte olmasından büyük gurur duyuyorum."

Şakayla şunları da ekledi: "Tek umudum, Nadal'ı seven diğer kulüplerin taraftarlarının, onun Real Madrid taraftarı olması nedeniyle onu sevmeyi bırakmamalarıdır."

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