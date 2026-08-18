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Bradley Barcola PSG 2025Getty Images

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Mutlu mu üzgün mü? Barcola ve Liverpool dizisi sona yaklaşıyor

Transfers
B. Barcola
Paris Saint-Germain - Rennes
Paris Saint-Germain
Rennes
1. Lig
Newcastle United - Liverpool
Newcastle United
Liverpool
Premier Lig
Fransa
İngiltere

Liverpool'a güçlü takviye

Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın Liverpool'a transferi konusundaki senaryonun son perdesine yaklaşıldığı görülüyor; İngiliz kulübünün yeni sezon başlamadan önce bitirmeye çalıştığı transferle ilgili son günlerde hızlı gelişmeler yaşandı.

İngiliz "Daily Star" gazetesi, Paris Saint-Germain'in bu yaz Barcola'yı bırakmak için ilk talep ettiği rakamdan daha düşük bir teklifi kabul etmeye açık hâle geldiğini yazdı; bu gelişme, transferi tamamlaması için Liverpool'a güçlü bir avantaj sağlayabilir.

Bu durum, Fransız kulübünün oyuncusu karşılığında dev bir meblağ talep etmesinin ardından geldi; son gelişmeler ise transferin yaklaşık 120 milyon sterlin karşılığında tamamlanmasının mümkün olduğuna işaret ediyor ve bu, iki tarafı nihai bir anlaşmaya yaklaştırıyor.

Liverpool, özellikle Mohamed Salah'ın ayrılışının ardından hücum hattını güçlendirmeyi önceliklerinin başına koyuyor; ayrıca Hugo Ekitike'nin sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla birlikte hücumda seçenek azlığı sorunu da yaşıyor.

Liverpool taraftarları, bu gelişmelerin Barcola senaryosunun mutlu sonuna bir başlangıç olmasını ve kulübün Fransız futbolunun en dikkat çekici kanat oyuncularından birini kadrosuna katmasını umuyor; nihai karar ise transfer döneminin belirleyici günlerinde Paris Saint-Germain yönetiminin elinde kalıyor.

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