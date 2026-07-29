İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, hem Real Başkanı Florentino Perez hem de teknik direktör Jose Mourinho, Manchester City'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için onay verdi.

Buna göre kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. AS, hatta "önümüzdeki 24 saat içinde bir çözüm"den söz ediyor. Perşembe günü iki kulübün temsilcileri arasında bir görüşme yapılacağı ve bu toplantıda anlaşmanın nihayet sonuçlandırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

İspanyol gazetesinin aktardığına göre Rodri, görünüşe bakılırsa Madrid ekibine ilk tahmin edilenden çok daha ucuza mal olacak. Çeşitli medya kuruluşları ilk etapta City'nin talep ettiği öne sürülen 100 milyon euroluk bonservis bedelini gündeme getirirken, şu anda Real'in Manchester'a ödemesi gereken rakamın 40 ila 50 milyon euro olduğu konuşuluyor.

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Manchester City, Rodri pazarlığında görünüşe göre geri adım atıyor

Yeni dünya şampiyonunun ayrılığı konusunda ilk etapta pek de görüşmeye açık görünmeyen Skyblues'un bu pazarlıkta geri adım atacağına dair haberi Marca salı günü vermişti. Haberde, "oyuncuya en yüksek saygıyı gösteren İngiliz kulübünün, eğer bu onun kararıysa ayrılığını kabul edeceği" ifade edildi.

Manchester City, son haftalar ve aylarda Rodri'nin 2027'ye kadar devam eden sözleşmesini vaktinden önce uzatmak için boşuna uğraştı. İspanyol oyuncunun gelecek yıl bedelsiz ayrılmasına izin vermek istemeyen kulüp için, devam eden transfer döneminde bonservis geliri elde etmek adına son fırsat bulunuyor.

Orta saha oyuncusunun kendisi de Real'e transfer ihtimaline defalarca açık olduğunu göstermişti. Fabrizio Romano ise hatta, orta saha oyuncusunun bir gün kraliyet formasını giymeyi "çok seveceğini" ve bunun "hayalini kurduğunu" yazdı.

Rodri uzun süredir Real Madrid'in transfer listesinde

2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu için İspanya'nın başkentine yapılacak bir transfer aynı zamanda bir geri dönüş anlamına da gelecek. Rodri, gençlik yıllarında Atletico Madrid altyapısından geçti ve 2018/19 sezonunda Real'in şehirdeki rakibi için oynadı. Mart ayında verdiği bir röportajda da, Real'den bir teklif geldiğinde "öyle kolay kolay hayır denemeyeceğini" bizzat ifade etmişti.

Rodri'nin Real'e transferiyle anılması kesinlikle yeni değil. 2023/24'teki olağanüstü sezonunun ardından Ballon d'Or'u kazanması sürecinde de Blancos'un onu uzun yıllar orta sahada görev yapan Toni Kroos ile Luka Modric ikilisinin halefi olarak seçtiğine dair söylentiler çıkmıştı - hem de o dönemde dünya futbolunun en büyük bireysel ödülünün törenini boykot eden kulüp tarafından.