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Gök Mavililer, İngiltere Premier Lig'deki mağlubiyet serisini bitirdi ancak beklenen galibiyeti yine alamadı.

Man City, eski millî kaleci Bernd Leno'nun formasını giydiği, maçın favorisi olmayan Fulham karşısında hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik (0-1) beraberliğin ötesine geçemedi. City, zirveyle arasındaki mesafenin giderek açılması tehlikesiyle karşı karşıya.

City'nin Londra ekibi karşısında aldığı bu sonuçla, Premier Lig'de bir takımın başka bir takıma karşı yakaladığı en uzun galibiyet serisi sona erdi. İngiltere'de 10 kez şampiyon olan City, cumartesi günkü beraberlikten önce Fulham'ı üst üste 17 kez yenmişti.

Manchester City, lider Arsenal'in gerisinde kalıyor

Elliot Anderson (57.), konuk ekibi öne geçiren Rodrigo Muniz'in (16.) golüne karşılık vererek skoru eşitledi. Böylece City'nin lider Arsenal ile arasındaki fark şimdilik beş puan olarak kaldı. Arsenal ise akşam saatlerinde (18.30/Sky) Newcastle United deplasmanında bu farkı açabilir.

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Önceki üç lig maçının tamamını kaybeden City için en sevdiği rakip Fulham'la karşılaşmak görünüşte iyi bir fırsattı. Ancak konuk ekip, fazla dolambaçlı yollara başvurmadan öne geçti. Gol pozisyonunda Muniz'e fazlasıyla alan bırakıldı.

Yıldız forvet Erling Haaland'ın beraberliği getirdiği düşünülen vuruşu (25.) gol sayılmadı; çünkü Leno daha önce topu ellerinde tutmuştu. Anderson ise bir kornerin ardından yaptığı voleyle golü buldu. Bu sırada Leno'nun görüşü biraz kapanmıştı. City, kalan bölümde üç puan için yüklense de sonuç alamadı. Bitiş düdüğüyle birlikte ev sahibi taraftarlardan yuhalama sesleri yükseldi.