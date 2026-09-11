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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Mütevazı başlangıcının ardından: Marmoush, Londra'nın kalbinden Everton'a gözdağı verdi

O. Marmoush
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur - Everton
Everton
Premier Lig
R. De Zerbi
Mısır
İngiltere
İtalya

"De Zerbi'nin tutkusu Tottenham'ın çehresini değiştirecek"

Mısırlı Omar Marmuş, Everton'a karşı oynanacak beklenen karşılaşmadan saatler önce Tottenham Hotspur taraftarlarına umut mesajı gönderdi ve Londra ekibinin Premier Lig'deki soluk başlangıcına rağmen yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu vurguladı.

Spurs'ün sahası yarın cumartesi günü Premier Lig'in dördüncü haftası kapsamında Everton'ı ağırlayacak. Tottenham maça, tek puanla on yedinci sıradaki gıpta edilmeyecek bir konumda çıkarken; Everton, 5 puanla sekizinci sıradaki varlığının verdiği coşkuyla konuk olacak.

Marmuş, İngiliz "Straits Times" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Buraya geleli sadece birkaç hafta oldu, ama genel izlenim son derece harika."

Mısırlı forvet, teknik direktörü Roberto De Zerbi ile ilişkisi hakkında da konuşarak şunları vurguladı: "Büyük bir tutkuya sahip. Bizden istediklerini kavramaya ve bunu saha içinde mümkün olan en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. İşler şu ana kadar mükemmel gidiyor."

Marmuş sözlerini takımın geleceğiyle ilgili kendinden emin bir tonla noktaladı: "Umarız galibiyetler elde ederiz. Diğer oyuncularla birlikte takıma yeni katılan bir oyuncu olarak, daha uzun süre bir arada olduktan sonra uyum artmaya başlayacak ve sonuçların harika olacağını düşünüyorum."

Premier Lig
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Tottenham Hotspur
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Everton
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Marmuş, Spurs formasıyla şu ana kadar iki maç oynamıştı. Newcastle'a karşı 2-0'lık yenilgide sahaya çıkmış, ardından deplasmanda Nottingham Forest ile golsüz berabere kalınan maçta yer almıştı.

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