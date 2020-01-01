Mustafa Yumlu: Abdulkadir Bitigen iyi yönettiği maçın içine...

Denizlispor’un tecrübeli savunmacısı Mustafa Yumlu, Başakşehir yenilgisinin ardından hakem Abdulkadir Bitigen’e tepki gösterdi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mustafa Yumlu, “Amacımız buradan puan veya puanlar almaktı. Oyunu istediğimiz gibi götürüyorduk. Net bir pozisyon vermedik. ’in duran toplardan etkili olduğunu biliyorduk. Önlemler de almıştık aslında ama maalesef ilk golde tam konsantre olamadık” dedi.

Penaltı kararını eleştiren Mustafa Yumlu, “Oyunu bırakmak istemiyorduk. Maalesef Abdulkadir Hoca (Bitigen) penaltı pozisyonunda ne gördü nasıl gördü bilemiyorum. Pozisyon dışarıda diye orada bilerek el verdi, sonra kararını değiştiremeyip penaltı verdi diye düşünüyorum. Evet, elime top vurdu ama dirseğime yapışık yere vurdu. Açık değildi. Clichy’nin de aynı pozisyonu vardı. Benim pozisyonumdan ne farkı vardı bilmiyorum. VAR hakemlerinin de ne söylediğini çok merak ediyorum” dedi.

Mustafa Yumlu, “Biz buraya geldik, alın terimiz ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Tamam Başakşehir güçlü takım, ama farklı şeyler dönüyor. Biz hiç farkında değiliz bunun. İyi niyetimizi suistimal etmesinler. Bizim amacımız ligde kalmak. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Abdulkadir Hoca penaltı kararıyla iyi yönettiği maçın içine... Maçı bizim açımızdan bitirdi” diyerek sözlerini noktaladı.