Mustafa Reşit Akçay'dan ilk mağlubiyet

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çıktığı 4. maçında ilk yenilgisini başkent derbisinde 'ne karşı aldı.

Sarı-lacivertli takım teknik direktör Akçay ile 20. haftada çıktığı ilk maçında ile 1-1 berabere kalmış, ardından deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 yenmişti.

İç sahadaki maçından 2-1 galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.

Daha fazla takım

Süper Lig'de bu sezon teknik direktörler Metin Diyadin ve Mustafa Kaplan ile çalışan MKE Ankaragücü, 27 Ocak'ta teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirmişti.

Haberin devamı aşağıda

Kötü gidişini sonlandırmak için transfer yasağını kaldıran sarı-lacivertli kulüp, ara transferin son günlerinde 15 transfer gerçekleştirmişti.

Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 20 puanla 16. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, gelecek hafta, şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup 'u konuk edecek.