Mustafa Reşit Akçay: Sözlerim çarpıtıldı

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkındaki sözlerinin başka taraflara çekildiğini belirtti.

" 'un şampiyon olmasını isterim" dediği için cephesinden tepki çeken Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Fanatik' e yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

"İnsanlar düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmeli. Gelişmiş ülkelerde böyle olur. Ancak yanlış anlaşılmalar oldu. Bizde farklı tarafa çekiliyor. Bu duruma çok üzüldüm," diyen Akçay, "Allah herkesin gönlüne göre versin. Benim ajandam yok. Futbola ve Ankaragücü’ne hizmet etmeye devam edeceğim. Açıklamaları herkes kendine uygun olan tarafa çekti. Çarpıtıldı diyebiliriz. Sosyal medyada büyütülmesi normal. Bunları aslında konuşabilmeliyiz, art niyet aramaktan çok, güven duygusu geliştirmeliyiz. Ancak bizde çok zor" ifadelerini kullandı.

Akçay, cumartesi günü Ankara’da oynayacakları lig maçı için ise Fenerbahçe'nin favori olduğunu belirtti. “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Zengin bir oyun anlayışı var. Sahada oynanan futbol konusunda iyi görüntüler veriyorlar," diyen Akçay, "Ama biz de yeni oluşumla kendimizi ispat etmeye ve o maçta alacak olduğumuz puan ya da puanlarla da kendimize olan güvenimizi maksimum seviyeye taşıyabiliriz. Bu yönden çok önemli bir karşılaşma olacak. Belki bazı eksiklerimiz olacak ama mümkün olduğunda fiziksel olarak hazırlanmaya çalışacağız. Maçın zevkli geçeceğini düşünüyoruz. Ancak favorisinin Fenerbahçe olduğu bir karşılaşma oynayacağız. Alınacak her puan bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.