Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu

Kasımpaşa'nın, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Beşiktaş'la yolları ayrılan Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oldu.

beIN Sports'un haberine göre ekiplerinden , Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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30 yaşındaki santrforun 'da süren kampa katıldığı öğrenildi.

2011 yılında 'nden Beşiktaş'a transfer olan Mustafa Pektemek, siyah beyazlı ekipte sahaya çıktığı 139 maçta 30 gol atıp, 14 asist yaptı.