Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu
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AA
Beşiktaş'la yolları ayrılan Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oldu.
beIN Sports'un haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
30 yaşındaki santrforun Avusturya'da süren kampa katıldığı öğrenildi.
2011 yılında Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a transfer olan Mustafa Pektemek, siyah beyazlı ekipte sahaya çıktığı 139 maçta 30 gol atıp, 14 asist yaptı.