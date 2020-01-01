Süper Lig

Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş, Alanyaspor'da

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Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa’dan Mustafa Pektemek ile Ümraniyespor’dan Emircan Altıntaş’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig’de ilk yarıyı 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, hücum bölgesini iki futbolcuyla güçlendirdi. 

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa’dan forvet oyuncusu Mustafa Pektemek ile Ümraniyespor’dan kanat oyuncusu Emircan Altıntaş’ı renklerine bağladı.

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Mustafa Pektemek 1.5, Emircan Altıntaş ise 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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31 yaşındaki Mustafa Pektemek, Süper Lig’de bu sezon 16 maçta forma giyip 3 gol attı.

24 yaşındaki Emircan Altıntaş ise TFF 1. Lig’de 16 maçta 11 kez ağları sarsmayı başardı.

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