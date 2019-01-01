Mustafa Kaplan veda etti

51 yaşındaki teknik direktör, Ankaragücü ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kaplan'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Ankaragücü Camiası;

Yaklaşık 6 ay öncesinden başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı başardık. Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum. Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşçakal Ankaragücü..."