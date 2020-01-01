Mustafa Kaplan: Özür diliyoruz

Bir kez daha Gençlerbirliği'nin başına geçen Mustafa Kaplan, Fenerbahçe karşısında aldıkları ağır mağlubiyetten dolayı üzgün.

Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 9. haftasında karşısında aldıkları 5-1'lik farklı yenilgiden dolayı camialarından özür diledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, çok üzgün olduğunu belirtti.

Farklı bir sayfa açmak için sahaya çıktıklarını ancak bireysel hatalardan 3 gol yediklerini vurgulayan Kaplan, "İlk yarı 1-1 bitecekken bireysel bir hatadan dolayı penaltı oldu ve içeri 2-1 yenik girdik. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Bazı oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Bunların hepsini düzelterek önümüze bakacağız. Camiamızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Gençlerbirliği ligin 10. haftasında deplasmanına konuk olacak.