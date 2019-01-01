Mustafa Kaplan: Hiç kimse prim yapmaya kalkmasın

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile Basın-İletişim Sorumlusu Uğur Engin arasında yumruklaşmaya varan bir kavga yaşandığı iddia edilmişti

Spor Toto Süper Ligi'nin 27.haftasında ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kaplan "Fenerbahçe maçımız haftasında yapılan asılsız ve camiamızı karalayacak haberler asılsızdır. Olayın aslı şudur; MKE Ankaragücü SK “Basın ve İletişim Sorumlusu” Uğur Engin’e 'Bu kulüpte ki görevinin sadece Basın ve İletişim Sorumlusu olduğunu ayrıca önemli maçımızın öncesinde antrenman sahamıza benden habersiz kimsenin gelemeyeceğini söyleyerek uyarıda bulundum. Onun dışında hiç bir işe karışamayacağını kendisine ilettim.' Kritik haftalar öncesinde yapılan bu tarz haberler kesinlikle yanlıştır ve iftiradır. Ne bir yumruklaşma, ne bir kavga ortamı olmamıştır. Hiç kimse bu büyük camia ve benim üzerimden prim yapmaya kalkmasın. Herkes kendi işini yapmakla yükümlüdür. Tüm kamuoyuna duyrulur. Saygılarımla" ifadelerini kullanarak suçlamaları yalanladı.

'de 31 puana sahip olan Ankaragücü, aynı puana sahip Fenerbahçe'nin ardından averajla 14.sırada yer alıyor.