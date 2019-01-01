Mustafa Kaplan: "Hakem arkadaş maçı bir daha izlesin"

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımının Beşiktaş'a karşı 4-1 mağlup olduğu maçın ardından hakemi eleştiren açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu.

Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçın hakemine sitem etti ve skoru haketmediklerini belirtti.

Sözlerine maçın hakemini eleştirerek başlayan Kaplan, "Ben farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum bugün. Kazanan takımı tebrik ediyorum ve galibiyetlerine gölge düşürmek istemiyorum. Ben ilk yarıya değinmek istiyorum. Daha iyi oynadık ama ilk yarıda çalıştığımız bir pozisyondan gol yedik. Ancak orada Ante'ye atılan bir dirsek var. Orada kesinlikle bir kart olmalı. Biz Ante'nin burnunun çatladığını hakeme de izah ettik" dedi ve ekledi:

"Sonrasında da iyi oynayan bir Ankaragücü vardı. Her şeyden önce oyunu çirkinleştirmedik. Hakem arkadaş maçı bir daha izlesin. Maç olmuş zaten 3-1, 4-1 ama sen Beşiktaşlı oyunculara göstermiyorsun. Bize gelince rahat gösteriyorsun. Atiba'ya da göstersin o zaman"

Skorun oyunu yansıtmadığını ifade eden Mustafa Kaplan, "Biz her zaman Türk futbolunda göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyoruz. Tüm camiamızdan özür diliyorum. Belki 4 gol yemeyi bile hak etmedik. Biz böyle oynadıktan sonra hiçbir rakipten korkmuyoruz. Bir sağ bekimiz bir sol bekimiz cezalı duruma düştü ama küme düşecek bir takım değiliz" diyerek sözlerini tamamladı.