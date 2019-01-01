Mustafa Kaplan: Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttık

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray mücadelesinde göstermiş oldukları performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 15. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttık" dedi.

Kaplan, AA muhabirine, Türk Telekom Stadı'ndaki geri dönüş ve ligin 16. haftasında ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçı öncesi oyuncularla yaptıkları toplantıyı aktaran Kaplan, "Maç konuşmasını yaparken 'Rakibimizin büyüklüğünü biliyoruz ama burada bir devrim yapalım, bir hafta boyunca tüm spor medyası sizlerden bahsetsin.' dedik. Oyuncularımız da sağ olsunlar iyi bir maç çıkardı" ifadelerini kullandı.

Kaplan, ilk kez 5'li savunmayla oynamalarına rağmen duran toptan yedikleri gole kadar sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Oyuncularımız savaştılar, istediler. Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttık. Maç öncesi oyuncularımıza 'Biz Ankaragücü'yüz, savaşırsak, inanırsak buradan puanla döneriz.' dedik. Ankaragücü'nün armasının ve formasının ağırlığını konuştuk, taraftarlarımızı anlattık. Her şey güzel oldu. Maçın başında Orgill ve İlhan Parlak ile bulduğumuz pozisyonlardan birini değerlendirip öne geçseydik belki maçın seyri daha da değişebilirdi" diye konuştu.

"Pes etmeyen bir oyuncu grubum vardı" diyen Kaplan, şöyle devam etti:

"Penaltıdan yediğimiz ikinci golden sonra 10 kişi oynamamıza rağmen 3'lü savunmaya, çift santrafora döndük, Pazdan'ı öne çıkardık. Güzel hamleler de yaptık. Şansımız da öne çıktı ama burada yine söylüyorum; pes etmeyen oyuncularımız vardı. Takım üzerindeki baskıyı kaldırdık. Takımın öz güveni arttı. Oyuncularımız moral ve motivasyon olarak daha iyi seviyeye geldi."

Antalyaspor maçında hedef galibiyet

Galatasaray maçını artık geride bıraktıklarını söyleyen Kaplan, ilk yarının son iki haftasında Antalyaspor ve Yukatel ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Devre arasına moralli girmek istediklerini dile getiren Kaplan, bu iki maçta en az 4 puan almayı hedeflediklerini ifade etti.

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Antalya'ya galibiyet için gideceklerini belirten Kaplan, "Antalyaspor maçı bizim için çok önemli. Bıçak sırtı gibi bir maç. Onlar da şu an düşüşte. Galatasaray maçının getirdiği moral ve motivasyonla Antalya'dan iyi sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon 'nin başında Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor'a karşı görev yapan Kaplan, şunları kaydetti:

"Maçlar birbirine benzemiyor. O dönemdeki Antalyaspor ile şu anki Antalyaspor arasında fark var. Stjepan Tomas hoca geldikten sonra farklı bir dizilişleri var. Biz de farklı bir dizilişle gideceğiz. Öndeki en büyük silahımız Orgill yok, Hector Canteros büyük ihtimal maça yetişemeyecek. Yine elimizdeki kadrodan iyi bir 11'i sahaya süreceğiz. Kazanmak için oynayacağız. Savunma bloğunu iyi tutup hücumda final paslarını iyi yaparsak, iyi sonuçla döneriz. Kazanmak, kazanamıyorsak da puanla dönmek istiyoruz."