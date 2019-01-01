Mustafa Kaplan: Adımız gibi genciz, diriyiz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 7. haftasında - mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Hafta içi dersimizi iyi çalıştık, kazanmak üzerine planlarımızı yaptık. Oyuncularımız bugün çok iyi oynadı, Galatasaray'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. 6-7 tane de pozisyon bulduk. Bir puan aldığımız için mutluyuz ama bizim hakkımız bugün üç puandı" ifadelerini kullandı.

"Adımız gibi genciz, diriyiz"

Kaplan, takımının ilerleyen haftalarda iyi sonuçlar alacağını düşündüğünü belirterek, "Bugün gol yemedik ilk defa ama bir şanssızlığımız var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Başkanımız hep arkamızda, ona armağan etmek istiyorduk. Taraftarlarımıza layık olmak istiyorduk ama gol gelmedi bir türlü. Futbolcularımızın hepsinin kariyerleri ortada. Ben Allah'ın bir olduğuna inandığım kadar takımıma inanıyorum. Adımız gibi genciz, diriyiz. Ben olurum olmam ama takımımız iyi yerlere gelecek. Galatasaray'a da Avrupa'da başarılar diliyorum" dedi.