Mustafa Kaplan 6-0'ın şifrelerini verdi

Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında 'u deplasmanda 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan 'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Taraftarlarımızı bundan sonra daha çok mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, kaliteli, karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizdi.

Bunu her zaman dile getirdiğini belirten Kaplan, "Biz bir yerde dönüş yapacaktık, bu da Antalyaspor maçında oldu. maçında da çok iyi oynamıştık, üretkenliğimiz fazlaydı. O gün şans bizim yanımızda değildi, top bizi sevmemişti. Antalya'da top bizi sevdi, şansımız da yaver gitti" diye konuştu.

"Oyuncularıma inanıyorum"

Kaplan, ilk 20 dakikada iyi baskı kurduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti; "Rakibimizin içerdeki Malatyaspor maçını baz alarak analizlerimizi yapmıştık. 6-0 iyi bir sonuç, deplasmanda 3 puan aldık. Çıkışımızın devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Hep söylüyorum; iyi bir takımımız, yetenekli oyuncularımız var. Bir de elimizde Sessegnon gibi içerde bütün dengeleri kuran kaliteli takım kaptanımız var. maçını da kazanıp, Antalya'da aldığımız üç puanı perçinleştirmek istiyoruz. Taraftarlarımızı, camiamızı, başkanımızı mutlu ettik. Teknik ekip ve futbolcular olarak da mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda da iyi sonuçlar alırız."

Candeias neden 10 numara oynadı?

Kaplan, Portekizli futbolcu Daniel Candeis'ın Antalyaspor maçında "hat-trick" yaptığının hatılatılması üzerine "Hafta içerisinde Candeias'a 'seni farklı bir bölgede oynatmayı düşünüyoruz, daha önce bu mevkide oynadın mı?' dedim. O da 'yok' dedi. Ama Candeias'ı, Antalyaspor maçında 10 numara gibi oynattık" ifadelerini kullandı.

Candeias'ı neden 10 numara pozisyonunda oynattıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti; "Oradaki amacımız, Antalyaspor oyunu geriden kurarken Charles ile topları buluşturuyordu. Biz de Candeias'ı baskı yapması için ona yakın oynattık. O da iyi oynadı. 3 gol attı, 2 asist yaptı. Maçta Sio çok kaliteli oynadı, Stancu aynı şekilde. Kötü oyuncumuz yoktu. Antalyaspor maçını kazanacağımızı bekliyorduk ama 6-0 olacağını beklemiyorduk. Hep derler 1-0 olsun bizim olsun ama 6-0 bizim için daha iyi oldu. En azından oyuncularımızın kendilerine olan öz güveni daha da arttı."

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"Rakibe göre farklı bir oyun anlayışımız var"

Kaplan, milli ara öncesi biri kupada olmak üzere 4 maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Bizim için önce lig önemli. Sezona iyi başlayan takımlar var ama onlar şimdi düşüşe geçti. Biz de Gençlerbirliği olarak çıkışa geçtik." dedi.

Öncelikle Denizlispor maçını kazanmaları gerektiğinin altını çizen Kaplan, "Denizlispor'un, ile oynadığı maçı yerinde izledik. Taraftarlarımızı bu maçta mutlu ettik ama bundan sonra daha çok mutlu etmek istiyoruz. Bazı oyuncularımızı farklı yerlede kullanmak istiyoruz. Çünkü bu hafta Sio'yu sol ayağının çok iyi olduğunu bildiğimiz için tersten gelen topları gol yapması adına sağ önde oynattık. Her rakibe göre farklı bir oyun anlayışımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor galibiyetinin ardından takımın üzerindeki baskının da kalktığına işaret eden Kaplan, "Oyuncularımız kaybettiğimiz, berabere kaldığımız maçlarda da öz güvenli oynuyorlardı. Çünkü oyuncularımızın geldiği yerler, oynadığı takımlar belli, profesyonellikleri ortada. Galatasaray ve maçlarını da kazanabilirdik. Bu maçı kazanmamızla üzerimizdeki baskı da kalktı. Şimdi daha öz güvenli oynayacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.