Mustafa Kapı: Zidane'ın tüm videolarını ezberledim

Galatasaray’ın gelecek vadeden genç ismi Mustafa Kapı, Zinedine Zidane’ı örnek aldığını, Luka Modric’i de çok beğendiğini söyledi.

Sarı Kırmızılılar’ın 2002 doğumlu futbolcusu Mustafa Kapı, TamSaha dergisine açıklamalarda bulundu. ’a nasıl transfer olduğunu anlatan Mustafa, “ 'da yarım sezon idmanlara çıktım. Sonra bir turnuvaya katılmam için filiz lisansım çıkartıldı. Babam pek istemiyordu Denizli'den lisansımın çıkmasını… Ama tabiî o dönem hiçbir şey belli değildi. Sonra lisansım çıktı ve Manavgat'taki turnuvaya gittik. Çok büyük bir turnuvaydı. Dört büyük takımın yanı sıra , ve da vardı… Grubumuzda yer alan Galatasaray'ın antrenörü de Birkan Bozkurt Hocamdı… İlk maçı kazandık. Galatasaray'la oynayacağımız ikinci maçtan önce Birkan Hocanın yanına gittim, kendimi tanıttım ve "Hocam beni izle" dedim. Sonra maç başladı. 1-0 öne geçtik. Atalay'la ben Denizlispor'dayız, karşımızda Ozan Kabak var. 2000 grubu çok iyi jenerasyon… 1-0 öndeydik, sonra 1-1 oldu. Maç penaltılara gitti ve biz kazandık. Babam da bizimle gelmişti. Galatasaraylı yöneticiler otelde babamla konuştu. Biraz zor oldu ama sonra transfer gerçekleşti. Galatasaray beni davet etti. 6 ay kulüpte kaldım; lisansım ise Denizli'deydi. O arada altyapı hocamız Bülent Ünder'di… Sağ olsun Denizlispor'dan lisansımı aldı ama ben 6 ay lisanssız kaldım” diye konuştu.

"Ben 10 numara oyuncusuyum"

U18 Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan Mustafa, “Şu an fiziksel olarak çok iyi durumda olduğum söylenemez. Kuvvet olarak biraz daha güçlenmem ve fiziksel olarak biraz daha irileşmem gerekiyor. Spor salonunda biraz daha zaman geçirmem lazım. Saha içinde de şut özelliğimi biraz daha geliştirmem gerekiyor. Ben 10 numara oyuncusuyum. 8 oynayabiliyorum, 6 oynayabiliyorum. Ama 8 ve 10'a çok yatkınım. Bu bölgelerde oynamak çabukluk istiyor. Çevre kontrolü ve topla dikine gidebilmek, iyi şut atabilmek çok önemli. Gol atmam veya gole katkı yapmam gerekiyor. En önemli özelliğim dikine gidebilmem ve kolay adam eksiltebilmem… İdmanlardan sonra da 15-20 dakika frikik çalışıyorum” dedi.

Daha fazla takım

"Formayı giymem tesadüf değil"

Galatasaray formasını ligde giyen en genç oyuncu ünvanını almasının tesadüf olmadığını söyleyen 17 yaşındaki yıldız adayı, “Öncelikle bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Buralara gelene kadar çok çalışıp çabaladım. Bunu da başta Fatih Hocam olmak üzere hocalarımız gördü. U19 maçlarından sonra A takımla idmanlara çıktım. Ziraat Kupası maçında oyuna giremedim; zaman yetmedi. Sonra maçı geldi. Fatih Hocam, "Seni alıyorum; kadrodasın" dediğinde çok mutlu oldum. Tüylerim diken diken oldu. Maç esnasında takım iyi oynadı. 4-2 öndeydik. Son dakikada hocam çağırdı, "Hayırlı olsun" dedi ve oyuna girdim. Çok güzeldi. Galatasaraylı taraftarlar inanılmazdı” ifadelerini kullandı.

"Zidane'ın videolarını adeta ezberledim"

Örnek aldığı futbolcuları ve kariyer planını da açıklayan Mustafa, “Artık futbolu bırakmış olsa da çocukluğumdan beri en beğendiğim oyuncu Zinedine Zidane. Videolarının hepsini adeta ezberledim. Ayrıca Luka Modric'i çok beğeniyorum. Oyun olarak değil ama tip olarak takım arkadaşlarım beni Neymar'a benzetiyor. Önceliğim Galatasaray. Bu takım bana 16 yaşında forma verdi. Galatasaray'a hizmet edip, sonrasında Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ozan Kabak benim için güzel bir örnek. Gerçi kendisi biraz erken gitti ama olsun… Burada oynayıp, şampiyonluk yaşayıp yurt dışına gitmek istiyorum. Yurt dışında 'yı çok beğeniyorum. İngiltere demeyeceğim çünkü orası tempolu ve sert… Benim gibi oyuncular için La Liga daha uygun görünüyor. Dediğim gibi kendime oda arkadaşım Ozan Kabak'ı örnek alıyorum. Onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Dört sene aynı odada kaldık, beraber yedik içtik. Onun kendisini nasıl geliştirdiğine yaşayarak şahit oldum. Ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Çok farklı bir futbolcuydu. Hem okulu hem futbolu beraber götürdü mesela… Ozan Fen Lisesi mezunu… Kitap okur, film izler. Entelektüel bir tarafı var. Yabancı dili iyi... Benim için gerçekten de örnek alınacak bir oyuncu. Beraber idman yapar, ormana gider koşardık. Benden iki yaş büyük. Ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Sabahları koşuyorum, kitap okuyorum, film izliyorum, İngilizce kursuna başladım.” diye konuştu.

TamSaha dergisinin soruları ve Mustafa Kapı’nın yanıtları şu şekilde:

Türkiye silinip giden sayısız genç yetenek gördü. Böyle bir tehlike genç oyuncuların yanı başında duruyor. Kendini bu tehlikeden korumak için nasıl bir yol izliyorsun?

Jan Olde Riekerink döneminde A takım formasını giydim. O formayı giydikten sonra açık konuşmak gerekirse popülerliği taşıyamadım. Böyle bir şey oldu bende… 5-6 ay psikolojim bozuldu. Üzerimde çok fazla ilgi oldu. Herkes benimle fotoğraf çektirmek, tanışmak istedi… Sonra U15'te, U16'da devam edince herkes, "Ne oldu bu çocuğa… Çalışmıyor mu?" diye konuşmaya başladı. Kötü yorumlar oldu. Bunlar ister istemez insanı düşürüyor. Çok yıprandım o dönem. Ama hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Sonrasında Fatih Hoca geldi. O da benim vazgeçmediğini, çalışmaya devam ettiğimi görüyordu. Şu anda doğru yolda yürüdüğümü düşünüyorum. 16 yaşında Galatasaray forması giymek herkese nasip olmuyor…

Fatih Hoca ile nasıl bir ilişkin var?

Fatih Hocanın Galatasaray'da olması, bizim gibi gençler için büyük şans. Gerçekten bu işin ustası… Her maçımızı izliyor. Ben daha önce böyle bir ilgi görmedim. Fatih Hoca çok ilgileniyor altyapıyla… Bizim de bunu iyi değerlendirip, çalışmamız lâzım.

U14'ten U18'e kadar Genç Milli Takımlarda forma giydin. Milli oyuncu olmanın önemini ve bu formayı giyerken hissettiklerini anlatır mısın?

Özellikle çok çalışmak ve çalışmayı asla bırakmamak gerekiyor. Kendi kulüplerinde oynayan çocuklara şunu söyleyebilirim: Milli Takımlara sadece yetenekli oyuncular gelmiyor; çok çalışan, yetenekli ve karakterli oyuncular geliyor. Kendi kulübünde oynamak önemli ama Milli Takımlarda oynamak bambaşka… Çünkü bütün dünyanın gözü bu maçlarda oluyor. Bütün scout ekipleri bu maçları izliyor. Milli Takımlar çok ayrı bir seviye… Buraya gelebilmek için yeteneğin yanında sağlam bir karaktere sahip olmak ve çok çalışmak da gerekiyor.

Milli Takımımızın başarısıyla birlikte pek çok oyuncumuz Avrupa'nın iyi takımlarına transfer oldu. Milli oyuncularımıza karşı özel bir ilgi oluştu. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?

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Merih abi olsun, Çağlar abi olsun, Ozan Kabak olsun büyük işler becerdiler. Kolay değil, cesaret istiyor. Oralara gitmek için çok çalışmak gerekiyor. Onlar yaptı; demek ki oluyor. Türkler yetenekli. Onları gördükçe bizim de çalışma azmimiz çoğalıyor. Onlar yaptı; biz neden yapmayalım? Onları izleyerek daha çok motive oluyoruz. Onları izledikçe çok da mutlu oluyoruz…

Önümüzde 2020 Avrupa Şampiyonası var. Milli Takımımızın bu turnuvada nasıl bir performans sergileyeceğini düşünüyorsun?

Gerçekten de çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Hepsinin maşallahı var. Ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Ama talihsizlikler yaşıyoruz şu an. Merih abi ve Yusuf abi sakatlandı. Ama inşallah turnuvaya yetişeceklerdir. Gruptan çıkıp çeyrek final, yarı final oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu jenerasyon gerçekten harika.