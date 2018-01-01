Mustafa Kapı kimdir?

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta forma giyen 16 yaşındaki Mustafa Kapı'yı yakından tanıyalım.

Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor'u 4-2 mağlup ederken, 90+4. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı adeta geceye damgasını vuran isim oldu.

Galatasaray A Takımı forması giyen en genç oyuncu ünvanını Emre Belözoğlu'ndan alan Mustafa Kapı'yı yakından tanıyoruz.

Mustafa Kapı kimdir?

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Denizlispor altyapısında forma giyerken 7 Ocak 2014 tarihinde Galatasaray altyapısına transfer olan Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımın alt yaş takımının şampiyon olarak tamamladığı Kalimerhaba Cup 2015'te turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

İlk olarak 2016 yılında Jan Olde Riekerink tarafından A Takım antrenmanına alınan Mustafa Kapı, 14 yaşında olmasına rağmen güçlü fizik yapısıyla dikkat çekmişti.

Merkez orta saha bölgesinde görev yapan Mustafa Kapı, oyunun hem hücum hem de savunma yönünü başarılı bir şekilde oynamasıyla günümüz futbol yapısına uygun stilinin meyvesini toplayacak oyuncuların başında yer alıyor.

U14, U-15 ve U-16 Milli Takım'larında forma giyen Mustafa, 25 maçta 2 gol atmayı başardı.