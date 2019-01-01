Mustafa Denizli'nin sağlık durumu iyi

Kasımpaşa Kulübü, Trabzonspor maçında tansiyonu yükselen Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelirken İstanbul ekibi maçın ilk yarısını 2-0 geride kapattı.

Kasımpaşa'nın deneyimli çalıştırıcısı Mustafa Denizli, ilk yarının ardından tansiyonunun yükselmesi nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye gitti ve ikinci yarıda takımının başında yer alamadı.

Hastanede gerçekleşen testlerin ardından taburcu edilen Denizli'yle ilgili Kasımpaşa Kulübü'nden de açıklama geldi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı Trabzonspor maçında geri dönerek skoru 2-2'ye tamamlamış ve sahadan bir puanla ayrılmıştı.