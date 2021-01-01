Mustafa Denizli'den şampiyonluk tahmini

Türk futbolunda sayısız başarılara imza atan Mustafa Denizli, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu

Galasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tivibu Spor'a konuşan tecribeli antrenör 39. haftayı işaret etti.

Mustafa Denizli neler söyledi?

Mustafa Denizli, Video Yardımcıs Hakem Sistemini değerlendirdi.

"Bir pozisyon hakkında karar vermek için eğer futbol dünyasının içindeysen hakem olmana gerek yok. Yüreğe ihtiyacın var. Net bir şekilde gördükleri pozisyonları değerlendiremeyen, maçın orta hakemini ikaz edemeyen… Son zamanlarda orta hakeme bu ikazlar yapılmıyor. Dolayısıyla birçok takım itiraz ediyor.

VAR aslında adaletli bir sistem. Futbolu güzel yapan hakem kararlarının tartışılması. VAR gelince beklenti hakem hatalarının tartışılmamasıydı. Bunlardan da kaçıyorsa insanın aklı karışmaya başlıyor. Hakemi eskisinden daha fazla konuşmaya başlıyorsun."

Denizli Mesut Özil transferini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini değerlendiren 71 yaşında çalıştırıcı yıldız oyuncunun yakında takımına alışacağını savundu.

"Yıldız futbolcuların adaptasyon süresi 3 haftadır. 3 ay derler ama o palavra. Mesut Özil'in bugününü değerlendirdiğimiz zaman doğru sonuca varamayız. Genel performansına baktığımızda çok başarılı bir performans.

Mesut’un arkadaşlarını ve takımı tanıması uzun süre almaz. Her geçen hafta fizik kapasitesini artırabilir."

"Her takım bunu yaşar"

Efsane teknik adam Fenerbahçe'nin uzun süredir ligde şampiyon olamamasını da değerlendirdi.

"Uzun süre şampiyon olamamak tüm takımların yaşadığı bir süreç. Galatasaray'ın mesela uzun bir süreci var, en fazla şampiyonluk yaşayan takım. Beşiktaş da yaşadı. Fenerbahçe de bu sıkıntıyı geçmişte yaşadı, şimdi yine yaşıyor. Camianın bu tip transferlere ihtiyacı vardı. Evdeki hesap bazen çarşıya uymaz. Çok transfer yaptığınız zaman bazen istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz."

Sergen Yalçın yorumu

Deneyimli antrenör Beşiktaş'ta başarılı bir görüntü çizen Sergen Yalçın'ın çok zeki bir insan olduğunu söyledi.

"Sergen Yalçın farklı bir insan. Hem çok sevdiğim hem çok inandığım bir futbolcuydu. Son derece zeki bir insan.

Sergen aldığı kararlarda beni arar. 'Böyle bir teklif var hocam, ne diyorsun' diye beni arar, fikrimi alır. Ben de bundan büyük mutluluk duymuşumdur. Beşiktaş'ın kadrosu geniş değil ama birbirine uyumlu isimlerden kurulu."

Fatih Terim'in tecrübesi

Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Galatasaray'ı da değerlendridi.

"Fatih Hoca en tecrübelisi ve en başarılısı ama kadro sıkıntısı yaşıyor. Devre arası transferinde yapılan transferler kötü değil ancak, Fatih Hoca'nın kafasındaki takımı çıkarmaya yetmedi."

Denizli 39. haftayı işaret etti

Mustafa Denizli şampiyonluk yarışında 39. haftada yarışın iki takıma düşeceğini söyledi.

"Bu yarış üçlü olarak devam eder. Bir adım önde gördüğüm var ama, o bende kalsın. Eski lig olsa '33. haftada şu şampiyon olur' derdim ama şimdi '39. haftada şu olur' diyemem. 39. haftada yarış iki takıma düşer" şeklinde konuştu.