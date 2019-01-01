Mustafa Denizli, Tractor'den ayrıldı

İran kulübü Tractor’u çalıştıran Mustafa Denizli, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Mustafa Denizli’nin ikinci İran macerası kısa sürdü. Tractor’den yapılan açıklamada Mustafa Denizli’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Açıklamada Mustafa Denizli’nin kişisel nedenlerden ötürü ayrılık talebinde bulunduğu, kulübün sahibi ve CEO’su ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrılığın resmiyete döküldüğü bildirildi.

Tractor bu sezon Pers Körfez Pro Ligi’nde Mustafa Denizli önderliğinde 11 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 18 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

70 yaşındaki teknik adam daha önce İran’da Persepolis takımını da çalıştırmıştı.