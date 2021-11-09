Mustafa Denizli: Trabzonspor 25. haftada şampiyon

Türk futbolunun duayen teknik adamlarından Mustafa Denizli, Trabzonspor’un mevcut formunu sürdürmesi halinde yarışta ipi bitime haftalar kala göğüsleyebileceğini düşünüyor.

Ne söyledi?

TRT Spor’a konuşan Denizli, bordo mavililerin şampiyonluk şansını şu sözlerle değerlendirdi:

“Trabzonspor bu çizgisini devam ettirirse ligi 24-25. haftada bitirir. Trabzonspor önemli galibiyetler aldı ve iyi de futbol oynuyor.”

Ligde sezona sürpriz bir şekilde harika başlayan ve bir ara liderlik koltuğuna da oturan Altay, son beş haftayı galibiyetsiz geçti. Bu süreçte dört yenilgi ve bir beraberlik alan İzmir ekibi, 11. sıraya kadar geriledi.

Ancak ilerleyen haftalarda bir galibiyet serisi yakalayacaklarını söyleyen Mustafa Denizli, sezonun geri kalanı için iddialı konuştu.

“Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. O grupla aramızda çok puan farkı yok, olan farkı da kapatacağız.”

Bu yıl Nisan ayında Altay ile anlaşan 71 yaşındaki teknik adam, iki yıl aradan sonra Süper Lig’e dönmüştü. Türkiye’deki bir önceki durağı Kasımpaşa olan Mustafa Denizli, ardından kısa bir süre İran’ın Traktör takımını yönetmişti.