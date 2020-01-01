Mustafa Denizli: Stadyumlar dışarıdan daha güvenli

Mustafa Denizli koronavirüs nedeniyle etkilenen futbol liglerinin geleceğine dair konuşurken, Süper Lig için Bundesliga örneğine değindi.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, 'de futbol sezonunun geleceği hakkında konuştu.

Mustafa Denizli, Hürriyet'e verdiği röportajda, Süper Lig'in haziran ayında açılmasını desteklediğini fakat zorunda kalınırsa temmuzda da oynanabileceğini ifade etti:

"Türkiye Futbol Federasyonu bir tarih açıkladı; 12 Haziran diye... Bu tarih erken midir, değil midir onu önümüzdeki bir aylık süreçte göreceğiz. ‘Mutlaka olacak’ diye bir şey yok. İnsan sağlığı bizim birincil önceliğimiz. Şimdi düşünelim; bugün hafta sonları hariç her gün birçok insan belli koşullarda; AVM dahil, belli mekanlara girip çıkabiliyor. Değerlendirecek olursak; sosyal yaşam içerisinde seyircisiz oynanacak maçlarda stadyumlar buralardan daha az risk taşıyan mekanlar. Kulüpler, futbol takımları dahil bütün ilgili personele test yapıp, sonuçlarına sahip olacaklar. O gün şartlar ne olur bilemiyoruz. Eğer gerekirse liglerin başlama tarihi temmuz ayına da kayabilir. Ben ‘şartlar ne olursa olsun oynansın’ diyenlerden değilim. Çünkü burada görev yapacak sporcu, teknik adam ve personelin, keza hakemlerin mental olarak hazır olmaları çok önemli. Psikolojisi normal olmayan sporcular, fizik ve performans olarak da normal olamazlar. Çünkü psikolojik bozukluk, fiziksel kapasiteyi de olumsuz etkiler."

Daha fazla takım

"Tribünlere bilgisayar desteğiyle ses efekti verilebilir"

70 yaşındaki teknik adam, önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'nın bir örnek teşkil edebileceğini de belirtirken, "Bundesliga bize biraz fikir verme açısından yardımcı olabilir. Şunu da görüyorum ki; bilim insanları ve bakanlıklar ne önerirse önersin, bizim insanlarımız bildiğini okuyor. Bunlar yerine geldiğinde ülkenin her yaş grubundan insanın yaşam şekli daha renkli olacaktır. İşte bu rengin en büyük parçası şüphesiz futboldur. Bütün koşullar sağlanırsa, futbol şenlik olur. Tersi durumda ise telafisi çok zor olacak bir durumda kalabiliriz. Özellikle futbolcular bu güveni hissetmezse, oynanacak maçların hiçbir keyfi olmaz. Maçlar seyircisiz oynanacağına göre burada teknolojiye çok ihtiyacımız olabilir. Tribünleri bilgisayarlarla doldurulup ses efekti ile desteklenilmesi önemli bir eksikliği görsel olarak giderebilir. Seyahatler ve konaklama o gün nasıl olacak? Birçok şehre uçuşlar yok. O tarihte açılır mı, bilmiyoruz. Açık olmasa bile Türkiye Futbol Federasyonu ve THY’nin iş birliği ile bu sorun ortadan kalkabilir" ifadelerini kullandı.

"12 Haziran'da olmazsa ertelenebilir"

Denizli, maçların sıkıştırılmış bir program dahilinde de ilerleyebileceğini söylerken, "Hava şartları yılın en sıcak günlerine denk geleceği için su, tuz ve mineral kaybı normalin üzerinde olacak. 12 Haziran koşulları hazır olmazsa, bir süre ertelenme şansına da sahip olabiliriz. Hatta sıkıştırılmış maç programları ile bunu rahatlıkla başarabiliriz. Tabii ki burada yayıncı kuruluş ve kulüplerin fedakârlığı kaçınılmaz olacaktır. Yayıncı kuruluşun fedakârlık yaparak hafta içine maçlar konulmasıyla 8 maçlık bölümü tamamlamak kısa sürede mümkün olacaktır. Gayet tabii yayıncı kuruluş da kendisini düşünüyor. Ancak olağanüstü şartlar bazen fedakârlığı gerektirir. Sadece yayıncı için değil, seyircisiz maçlar kulüplerin de maddi kayıplarına neden olacaktır. Ama neticede UEFA’ya bu sezon Avrupa kupalarına gidecek takımlarımızı da bildirmek gerekiyor. Ara vermeden 2020- 21 sezonuna devam edebiliriz. Tıp, bilim ve insanlık el ele verip bu zorluğu aşabilirler" şeklinde konuştu.