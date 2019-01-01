Mustafa Denizli: "Pes etmek bize göre değil!"

Mustafa Denizli, Galatasaray karşısında aldıkları yenilginin ardından toparlanacaklarına inandığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 4-1'lik skorla boyun eğen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam maça iyi başladıklarını belirtirken, "Gol yiyen bir takımdık zaten. Oyuna başlama tempomuz, arayışımız ve isteğimiz çok iyiydi bu arada golü bulduk ve gol de kaçırdık ama yediğimiz golden sonra öyle bir kırılma gösteriyoruz ki... Son vuruşlar, son hamleler ve yediğimiz gollere baktığımız zaman bireysel hata mı şanssızlık mı dersiniz. Burada bir talihsizlik var. " dedi.

Kısa süre içinde toplarnacaklarına inandığını söyleyen Denizli, şöyle devam etti: "Bizim değiştirmemiz gereken bir grafik var, bunu değiştireceğiz. Ne ben ne takımım ne de camiamız pes eder! Pes edecek bir durumda da değiliz. Bu tabloyu hem içeride hem dışarıda değiştireceğiz. Bireysel performansları düşen arkadaşlar var, bunlar normaldir. Bugün Galatasaray'a karşı farklı bir oyunla oynamaya çalıştık çünkü diğer maçlarda sergilediğimiz oyun bugün bizim için dezavantaj olabilirdi. Bugünkü oyunumuz da avantaj getirmedi."

Mustafa Denizli, ligdeki yenilgi serilerinin beş maça çıkmasıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Bu seri ne benim teknik adamlık hayatımda yaşadığım ne de oyuncularımın yaşadığı bir seri değil. Bunu yarından itibaren değiştireceğiz. Pes etmek bize göre değil. Kırılganlığımız bizi bazen olumsuz düşüncelere sevk ediyor ama içinde olduğumuz durumu asla kabullenmeyeceğiz, bunu bütün camiamız bilsin."