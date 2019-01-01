Mustafa Denizli: Hakemler dürüstler ama cesur değiller

Kasımpaşa'nın Yeni Malatyaspor'a mağlup olduğu karşılaşma sonrası Mustafa Denizli hakemlerin oyunu çok sık durdurduğunu belirtti.

Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2-1 yenildikleri Evkur maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada hem kendileri hem de Evkur Yeni Malatyaspor adına golle sonuçlanabilecek bir çok pozisyon olduğunu aktaran Denizli, "Malatyaspor bunları bizden daha iyi değerlendirdi. Tercih hatalarımızın hem ofansif hem de defansif anlamda biraz fazla olduğu bir oyun oynadık. Her maçta rakibimizden fazla mücadele örneği koymamıza, koşmamıza rağmen bunları çok fazla doğru yapamadığımız müddetçe bir değeri olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Futbol akıcılığı olduğu zaman seyredilir"

Denizli, hakemlerle ilgili yıllardır olumsuz bir şey konuşmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Halen de konuşmam. Çünkü son derece düzgün olduklarını biliyorum. Ama futbolun ruhu denilen bir hadise vardır. 'de neden futbol seyredilmiyor, az seyrediliyor veya zevk alınmıyor. Futbol akıcılığı olduğu zaman seyredilen, zevk alınan bir oyun. Eğer bir oyun ister Malatya'da ister Kasımpaşa'da ister başka şehirlerde olsun. Bu kadar durursa bunları ne oynayan ne de seyreden keyif almaz açıkçası. Hakemler bu manada evet son derece dürüstler ama cesur değiller. Yani futbolun kurallarını yerine getirmiyorlar. Bir oyun eğer 10 dakika futbolcu yerde yatıyorsa buna ilk tepki gösterecek olan yetkili hakemdir. "

Futbolun zevkle oynandığı, seyredildiği ülkelerde en önemli faktörün hakem olduğunu dile getiren Denizli, "Futbolun akıcılığını sürekli sağlaması lazım. Bu kadar duran oyunda ne kazanan ne de kaybeden açıkçası pek keyif alır diye düşünmüyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Benim yıllardır başında bulunduğum takımlar önde de arkada da olsak bu tür şeylere asla tenezzül etmezler, zaten göremezsiniz. Yok topun oyuna geç sokulması, kale ve taç atışında böyle vakit geçirmeler, yerde yatmalar bizim adımıza hakikaten üzüntü verici Türk futbolu adına üzüntü verici.." şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik eden Denizli, "Onların da bizim de birçok pozisyonumuz var. Direkten dönen toplarımız var. En fazla üzerinde çalıştığımız korner atışlarından 2 tane gol yedik. Kendi hatamızı ortaya koymadan bunları söylüyoruz değil bizde neticede futbol adına hataları bol olan bir akşam yaşadık ve kaybettik." ifadelerini kullandı.