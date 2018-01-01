Mustafa Denizli: Bu hedeften asla vazgeçmeyiz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sezon sonunda Avrupa'ya gitme hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Takımının puan tablosundaki yerini değerlendiren Denizli, "Bu tablo anormal bir tablo değil. Bu takım futboldan keyif almalı. Oynarken, seyrederken, ben kulübeden izlerken... Sürekli keyif almalı ve vermeli. İlk yarıda bunu başardık. Sadece penaltıları gole çevirebilsek bugün liderdik, böyle bir tablo var. Daha iyisi olabilirdi. Düşüncelerimin 3-5 puan gerisinde bir yarı oldu." dedi.

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Eksiklerini görmeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Hücuma çıktığımız sayı kadar defansta kalabalık olamıyoruz. Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından olan bir takıma 4 gol atmak ciddi bir şey. Bizim maçlarımızda ortalama 4 gol seyrediyor izleyenler. Birçoğunu biz atıyoruz, bir kısmını yiyoruz.Fazla gol yemek benim hoşuma gitmiyor ama bizim asıl felsefemiz yediğimizden bir fazla atmak. Her şeyiyle keyifli bir maçtı. Tabii kazanınca daha da keyifli oldu. Futbolcularımın her maçtaki istek ve arzuları bugün skora dönüştü." dedi.

Göreve başladıklarında bir hedef koyduklarını dile getiren Mustafa Denizli, "Kasımpaşa'yı tarihinde ilk kez Avrupa'ya taşımak. Bu hedeften asla vazgeçmeyiz. Şu an 2. sıradayız, bu değişebilir çünkü daha oynanacak maçlar var. Bu tabloyu 28.-29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek şampiyon da oluruz." şeklinde konuştu.