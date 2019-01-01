Mustafa Denizli: Bazı kararları almak mecburiyetindeyim

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından bazı kararlar alacağını belirtti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçla ilgili çok fazla söylenecek bir şeyin olmadığını aktardı.

Oyunun başlangıcında son derece umut verici ve akıcı bir futbol olduğunu dile getiren Denizli, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde bu takımın içinden yeni bir ruh çıkacaktır. Bunu da çıkarmak mecburiyetindeyiz. Dönüşte bazı kararları almak mecburiyetindeyim. Bunu başkanımızla da paylaşacağım."

"Önümüzdeki günlerde farklı bir yapıda ve farklı bir anlayışta özlediğimiz takım geri dönecek."