Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF ve Fenerbahçe'ye cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusunun incelenmeksizin reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV'de açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı 28 şampiyonluk başvurusu ile ilgili konuştu.

Mustafa Cengiz neler söyledi?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Futbolunun telafisi zor zararlara uğrayacağını belirtti.

"Verilecek ret kararı, futbolun yönetimi ve disiplinine ilişkin olup aynı konuda daha önce verilmiş olan Tahkim Kurulu, kararı kesindir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin başvurusunun incelenmeksizin reddedilmesi gerekmektedir.

"62 yıldır uygulanmakta olan Milli Lig sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi talebinde bulunmak, sadece evrensel hukuk kurallarına değil, aynı zamanda Türk sporunun gelişmesine de engel olmaya yönelik nafile bir çabadır."

Fenerbahçe açıklama yapmıştı

Fenerbahçe, 6 Mart'ta konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Sarı - lacivertliler, şampiyonluk sayılarının 28 olarak tescil edilmesini istemişti.