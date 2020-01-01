Mustafa Cengiz'den Mario Lemina açıklaması

Mustafa Cengiz, Mario Lemina'nın adının Beşiktaş ile anılmasını değerlendirdi.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, erkek voleybol takımı için düzenlenen imza töreninde futbol takımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, futbolcu transferinde teknik heyet ve oyuncu izleme ekibiyle doğru çözümü bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina'nın adının Beşiktaş ile anılmasını değerlendiren Mustafa Cengiz, "Herkes kendi destanını yazar. Galatasaray Spor Kulübü olarak bizi isteyenle beraber oluruz. Parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün sporcular değerli, hepsine saygı duyuyorum. Teknik heyetimiz ve oyuncu izleme ekibimizle Galatasaray için en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Harcama limiti hakkında

Futbolda takım harcama limitiyle ilgili, "Bizi açıp tehdit ediyorlar." diyen Cengiz, şöyle devam etti: "Bana, 'Sen limitlere karşı çıkıyorsun.' diyorlar. Neden limite karşı çıkayım. Benim rakibim en iyilerini alsın ki çıta yükselsin. Kimseden rahatsız olmam. Benim rakibim ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm. Olimpiyatın özünde bu var. Burada bir kural var. Ben buna uyarım. Buna uymaz isem orada anarşi ve kaos vardır, devlet yoktur. Benim aldığım eğitim, öğrenim ve ailemden gördüklerim, kurallara uymamız gerektiği. Kurallara uymazsanız olmaz. Sandalye oturmak içindir, üzerinde sıçramak için değil. Sıçrarsanız sirke gitmeniz lazım. Biz, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim, değerli rakibimiz ile ne işim var. Başkanıyla hiçbir sorun yok. Kişisel olarak da sempatim var."