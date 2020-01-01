Mustafa Cengiz'den derbi değerlendirmesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçta galibiyet almayı umduklarını söyledi.

Cengiz, Tivibu Spor'a yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında, çok değerli bir derbi mücadelesine çıkacaklarını belirterek, "Dünyada ilk 5'e giren bir derbi. İnsanların bununla çok fazla üzülmemesini dilerim. Hem kendi açımızdan hem de rakip açısından." dedi.

Mücadelenin saha içinde kalmasını dileyen Cengiz, "Yarın dış faktörlerin, hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana bir maç olmasını ve hak edenin kazanmasını dilerim. Elbette hak edenin olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur." ifadelerini kullandı.

Cengiz, Türk halkının futbolu çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu salgın süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımı ile sevinmesi ya da üzülmesi vardı. İnsanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor. Herhalde yaradılışımız böyle. Sevinince salıya kadar sürüyor, üzülünce çarşambaya perşembeye kadar. Bu değerli bir rakibimiz olunca tabii artabilir." değerlendirmesinde bulundu.