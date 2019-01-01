Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi

Mustafa Cengiz yönetimi, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ise ibra edilmedi.

Başkanı Mustafa Cengiz, Mali Genel Kurul'da üyelerin kendisi hakkındaki eleştirilerine ve sorularına yanıt verdi.

İşte Cengiz'in açıklamalarında öne çıkan detaylar:

"Bu öfke ne? Bizi televizyonlar çekiyor. Şu anda birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bana da öfkelenebilirsiniz. Beni istemeyebilirsiniz. İstifaya davet edebilirsiniz. Gayet doğal. Rahatsız değilim bundan."



"Bana diyorlar ki tehdit etti diyorsunuz. Bakın ben tehdit edersem açık ve net tehdit ederim. Üstü kapalı konuşmam. Konuşmadım hiçbir zaman. Bu yönetimi düşürmek amaç ise hiçbir şey demiyorum. Zaten buradaki konuşmam da anlamsız o zaman. Ben böyle olmadığına inanıyorum. Hatalarımız var elbette. Ben ve arkadaşlarım bunları hak ediyor muyuz? Etmiyoruz. Çalışmamız bile küçük görüldü. Biz bu işe gönüllü talip olduk. Kapı açıkken içeri girip kimsenin koltuğunu kapmadık. Fatih Terim'in ismini kullanarak bana neden saldırıyorsunuz? Fatih Terim'in adını KAP'a 16 Ekim'de bildirdik. Açıp okumuyor musunuz? Okumadan neden saldırıyorsunuz? Böyle yapmayın çocuklar."



"Marcao'nun Pazar günü maçı vardı. Dürüst çocuk çıktı oynadı. Pazartesi bize geldi. 4 günde 4 transfer yaptık. Hepsi uluslarası. Her saat UEFA ile temas halindeydik. Biz sizi onur ve şerefle temsil ediyoruz. Hepinizin şerefli ve onurlu olduğunuza inanıyorum. En sert konuşan dahil."



"Başkan değilken Dursun Özbek'e olan eleştirilerim daha sertti. Ancak saygılı olun, hakaret etmeyin dedim muhalif olarak. 4 günde 4 transfer yaptık. Galatasaray'ın hedefi Dünyanın tepesidir. İlk 10'dur. Bundan aşağısı olamaz. Belki ben göremem ama mezarda bile olsam Galatasaray dünyanın tepesine çıkınca huzur bulurum."



"Riva bizim geleceğimiz. Florya geleceğimiz. Eski yönetim sattı tamam. Biz en iyi hale getirmeliyiz. Temsil kabiliyeti olmayan arkadaşlarınız bunları hallediyor. Daha nasıl temsil edelim?"



"Kimse benim teknik direktörüme sokak serserisi diyemez. Onu diyen en büyük serseridir!"

Cengiz yönetimine ibra şoku

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 23 Ocak - 29 Mayıs döneminde mali yönden ibra edildi.

Ancak idari yönden yapılan oylamada oylar yakın görününce sayıma geçildi. Sayımın sonunda yönetim 351'e 331 oyla idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Tüzüğü'ne göre yönetim, 23 Nisan 2019'a kadar seçim kararı almak ve 23 Mayıs 2019'a kadar da seçim yapmak zorunda.

Faruk Süren: Takım için dezavantaj

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren ise, yönetimin idari yönden ibra edilmemesini şöyle yorumladı:

"Havada bir gerginlik vardı. 42 kişiden 40'ı aleyhte konuştu. Sezmesi lazımdı başkanın, kötü oldu. Yine bir seçime gidiliyor."

"Bir seçime gideceğiz. Bu takım için bir dezavantaj."