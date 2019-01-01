Mustafa Cengiz: Tarihimizde ilk defa kar elde ettik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sert açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz’in açıklamaları:

"Galatasaray'ı temsil eden herkese saygı göstermemiz gerekiyor. Hiç kimseyi köfteye benzetmedim, neden üstünüze alınıyorsunuz? Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz."

"Ben Galatasaray Başkanı olarak beni eleştirenin de yanındayım. Benim görevim bu."

"Adnan Polat dönemindeki olaylardan sonra yargıtayın aldığı karar sonrası idari ibrasızlık geçersizdir. Mali ibrasızlığı verebiliyorsanız verin. Tarihimizde ilk defa kar elde ettik. Bütün aleyhimizde tezgahlara rağmen, CAS’ta çok hayati sınavlar verdik."

"Duygun Başkan kim akıl veriyorsa sizi yanlış yönlendiriyor."

"Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Bey bana geldi, 141 üye için ve Beşiktaşlı olduklarına dair ihbarlar geldiğini söyledi. Bu üyelere referans olan insanların da haberi yok. Dosyalar ayında 31'inde kapanıyor. 30'u gecesi tek kişi getiriyor."