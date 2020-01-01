Mustafa Cengiz taburcu oldu

Mustafa Cengiz'in bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Daha önce halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle Nisan sonunda hastaneye yatırılan Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta geçirdiği beyin ameliyatının ardından son olarak mide ameliyatı geçirmişti.

Mustafa Cengiz, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece sesim iyi değil, o da 3-4 güne düzelir. Dualarını esirgemeyen Türk halkına ve taraftarıma teşekkür ediyorum. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.