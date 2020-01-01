Mustafa Cengiz taburcu oldu
Yorum()
AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Daha önce halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle Nisan sonunda hastaneye yatırılan Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta geçirdiği beyin ameliyatının ardından son olarak mide ameliyatı geçirmişti.
Mustafa Cengiz, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece sesim iyi değil, o da 3-4 güne düzelir. Dualarını esirgemeyen Türk halkına ve taraftarıma teşekkür ediyorum. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.