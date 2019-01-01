Mustafa Cengiz: Rakiplerimiz bizi kutlasın

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz kazandıkları 22. şampiyonluk sonrası rakiplerine göndermelerde bulundu.

, 'de 2018-2019 sezonu şampiyonluğuna ulaşarak 22. lig kupasını kazandı.

Başkan Mustafa Cengiz, Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'e verdiği röportajda başarılarının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Rakiplerimizin şampiyonluğu kutlaması gerekir"

"Biz hakemlerle ilgili konuşurken asla herhangi bir camiayı hedef almadık. Direkt dedik ki; “Şu maçta şu kayıtlar açıklansın. Hatalarını alışkanlık haline getirenler var. Şu isimlerin çekilmesi gerekli.” Ben başka rakiplerimin maçları ile alakalı ben konuşmam. Biz Kulüpler Birliği’nin bildirisine karşı çıktık. 17 kulüp adına yapılan o metin Kulüpler Birliği’ne dinamit koydu ve patlattı. Onu okuduğumda şok yaşadım.

Galatasaray hakemler sayesinde şampiyon oldu” gibi suçlamalar var. Bu konuda neler söylersiniz? - Kişiye sormuşlar, “Karşıyı nasıl bilirsin” diye, “Kendim gibi bilirim” demiş! Biz, geçmiş şampiyonlukların da, şu ya da bu şekilde onaylasak da, onaylamasak da rakibin çabaları ile olduğuna inanırız. Hakemle kazanılmış bir şampiyonluk varsa, tam tersine bizim hakemle kaybedilmiş puanlarımız var. Otursunlar, objektif şekilde öyle taraflı değil, objektif gözle baksınlar. Bizim aleyhimize olan tartışmalı pozisyonlar çok daha fazla. Biz bundan rahatsızız. Mertçe, delikanlıca tebrik etmek büyüklüktür, meziyettir. Bu büyüklük ve meziyeti herkesten bekliyoruz. Rakiplerimizin şampiyonluğumuzu kutlaması gerekir."

"Yönetime şiddetli tepki verilmesinin nedenini çözemedim"

"Ben bağımsız kararlar vermem. Camiamın genel eğilimine bakarım. Yönetime şiddetli tepki verilmesinin, nedenlerini çözemedim. Çözsem belki ben de onlarla birlikte el kaldıracağım. İbra etmemenin gerekçesi nedir? Biri bir hırsızlık yapar, yolsuzluk olur, kritik siyasi, olağanüstü bir şey yaşanır... Anlarım. Öyle bir durum da ortada yok. Ortada bir başarı var."