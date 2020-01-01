Mustafa Cengiz: Play-off sistemi haksızlık olur

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, vakfın telekonferans yöntemiyle yapılan toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada Süper Lig'in geleceği ile ilgili 3 senaryo konuşulduğunu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının sürecinin uzaması halinde play-off seçeneğinin devreye girebileceğini belirtmişti.

Toplantıya katılan Başkanı Mustafa Cengiz de toplantının ardından DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Play-off sisteminin haksızlık olacağını ifade eden Cengiz "Saat 1’den, 4’e kadar tartıştık. Bütün kulüp başkanları sağ olsunlar değerli düşüncelerini söyledi. Ama asla gündemimize play-off diye bir şey girmedi. Tartışılan konu liglerin başlama tarihiydi. Futbolcuların gelişemeden tekrar formuna kavuşmasındaki aralıklar. Bununla ilgili 2 görüş belirdi. 17 veya 30 Nisan başlangıç. Bütün kulüplere haksızlık. İlk 8’den başlarsan 9’uncuya, ilk 4’ten başlarsan 5’e, ilk 10’dan başlarsan 11’inci takıma haksızlık olur. Kim buna karar verecek? Alınan bütün kararlara uyacağız. TFF ve Spor Bakanlığıyla birlikte yürüteceğiz" şeklinde konuştu.