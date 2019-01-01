Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koça'a verdiği cevap nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF, Başkanı Mustafa Cengiz'in sportemenliğe aykırı davranışları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevkedildiği açıkladı. TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 20.09.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Mustafa Cengiz ne demişti?

Bir sponsorluk anlaşması sonrası açıklamalarda bulunan Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına cevap vermişti. Cengiz yaptığı açıklamada, "Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı ona bakıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, camia değil yönetici, yanıt vermeye çalışırız" ifadelerini kullanmıştı.