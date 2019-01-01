Mustafa Cengiz: Ömer'in hareketini doğru bulmuyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Trabzonspor maçında Pereira'ya eliyle vurmasını doğru bulmadığını söyledi.

Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

karşılaşmasında Ömer Bayram'ın rakibi Pereira'ya eliyle vurmasını değerlendiren Cengiz, "Ömer Bayram haklı da olsa, haksız da olsa öyle bir reaksiyon vermemeli. Yaptığı hareketi doğru bulmuyorum. Hakem her türlü kartı verebilir, özgür. Karşı takımın futbolcunun da 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizi düşünmeye zorladı." dedi.

Sarı kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından Trabzonspor maçında Sörloth ile Marcao arasında yaşanan tartışmalı pozisyonu paylaşmasını değerlendiren Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

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"Ben Galatasaray tarihinde yaptığı açıklamalardan dolayı en ağır cezaları almış bir başkanım. Bir şeyler söyleyince 'Ağlıyor" deniyor, 'Yaka mikrofonuna bile konuşuyor' deniyor. İletişimdeki arkadaşlarımızın hazırladığı bu görsel, bence düzeyli bir tepki. Haklarımızı korumak için mücadele ediyoruz. Biz, adil bir yarışta şampiyon olmak isteriz."

"Falcao kendisini Galatasaray'a adamak istiyor"

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sarı kırmızılı formayı giyemeyen Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Cengiz, şöyle konuştu:

"Falcao yakında sakatlığını tamamen atlatacak. Kendisini tamamen futbola, Galatasaray'a adamak istiyor. En yüksek randımanı vereceğine inancım tam. Falcao taraftarın tutkusunu gördü, ona layık olacak. Falcao elinden geleni yapacak, buna inanıyorum."