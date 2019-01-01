Mustafa Cengiz: Ndiaye'de gulyabaniler devreye girdi

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında başkan Mustafa Cengiz konuşma yaptı.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu olarak 14 aylık görev sürelerinde kulübün borçlarını düşürdüklerini ve mali disiplini sağladıklarını söyledi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Cengiz, "Yaklaşık 14 aydır görevdeyiz. Çok zor bir anda göreve geldik." dedi.

Görevi devraldıklarında borç-alacak farkının 1 milyar 277 milyon lira olduğunu aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Benden önceki başkanlar da Galatasaray için zorlu mücadelelere el attılar, ellerini taşın altına koydular ve Galatasaray'ımızı iyi ya da kötü anlamda bugünlere getirdiler. Görevi devraldığımızda borç-alacak farkımız 1 milyar 277 milyon liraydı. Toplam borcumuz 2,8 milyar liraydı. Bunu 2,7 milyar mertebesine, minimum yüzde 40 kur farkı olmasına rağmen çektik. Doğal haliyle ilerleseydi borç- alacak farkının 1,7 milyar veya 1,8 milyar lira mertebesinde olması gerekirdi. 1,2 milyar lirada tutmayı başardık. Görev süremizde reel anlamda borcumuzu düşürdük. Gelirlerimizde yüzde 90 oranında artış sağladık. Giderlerimizi de yüzde 30 oranında azalttık. Mali disiplini sağladık. Geldiğimizden bu yana ücret ve maaş ödemelerini geciktirmedik, günü gününe ödedik. İnşallah bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Yılların dağ gibi biriken sorunları önümüzde duruyor. Önümüzdeki hafta 71 milyon lira ödememiz gereken tutar var."

"Aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz"

Mustafa Cengiz, UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında önemli bir mücadele verdiklerini ve aldıkları sancağı onurla taşıdıklarını söyledi.

UEFA ile yaptıkları anlaşmaya bir üst kurulun itirazını taşıdıkları Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) mücadeleyi kazandıklarını hatırlatan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Disiplin komitesinden 13 Haziran'da Avrupa kupalarına katılım hakkı alıp, 4 yıllık yapılandırma anlaşması imzaladıktan sonra UEFA içinde bir üst kurul buna itiraz etti. Bu kurul bize istediği cezayı, hem men hem de mali olarak verebilirdi. 10 Ekim'den bugüne kadar bu kurul ile görüştük. Çok sıkı mücadele verdik. Komite, ekimde bizi men etmedi ama mene yol açacak şekilde yeniden görüşülmesini istedi. Biz CAS'a giderek buna itiraz ettik. Uzun bir süreç sonunda dün resmi belgeleri bize ulaştı. Verilen mücadeleler kolay değil. Yapacağınız bir yanlış, 100 yıllık camianın emeklerini heba ve yazık etmek olurdu. Aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz. Sonunda CAS, yeniden inceleme kararını bozdu. Galatasaray olarak hukuk açısından zaferle ayrıldık."

"Ndiaye'de gulyabaniler devreye girdi"

Mustafa Cengiz, sezon başında kiralık olarak kadrolarına kattıkları eski oyuncuları Badou Ndiaye'nin transferinde devreye girenleri "gulyabani" olarak nitelendirdi.

Göreve geldiklerinden sonraki mali tablo hakkında bilgi veren sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, şunları aktardı:

"Sportif olarak şükürler olsun ki şampiyon olduk ve en yüksek gelir düzeyine ulaştık. 14 ay içinde 2 milyar 205 milyon liralık tahsilat, 2 milyar 203 milyon liralık harcama yaptık. Yıl sonu itibarıyla toplamda artıdayız. 300 milyon liralık kredi ödemesi yaptık. Bonserviste 230 milyon lira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 202 milyon, gişeden 171 milyon, yayın hakkından 187 milyon lira gelir sağladık. İlk defa Sportif AŞ'de reel olarak kara geçtik. Göreve geldiğimizde futbolda transfer yasağımız vardı. Ödemeleri yapıp, 3 günde Nagatomo'yu kiraladık. Ndiaye'yi 16,5 milyon avroya sattık. Sonra aynı futbolcuyu Stoke City'den 750 bin avroya kiraladık. Aslında para vermeyecektik ama gulyabaniler devreye girince 0'a alamadık."

Mustafa Cengiz, yaklaşık bir saat süren konuşmasında görev sürelerinde yürüttükleri çalışmalar, sponsorluk, mağazacılık, amatör şubeler, futbolcu giderleri, Mecidiyeköy'de yapımı süren otel ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan spor salonu hakkında detaylı bilgi verdi.