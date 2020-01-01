Mustafa Cengiz: Marjinal değeri yüksek bir galibiyet

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımlarının Fenerbahçe karşısında çok değerli bir galibiyete imza attığını söyledi.

Derbi maçın ardından GSTV'ye açıklamada bulunan Cengiz, "Marjinal değeri yüksek bir galibiyet. Bunun nedeni karşımızdaki rakibin hem değerli olması hem de 21 yıllık bir birikim." dedi.

Marjinal teori açısından iktisat derslerinde okutulması gereken değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Cengiz, "Bu sayın rakibimize verdiğimiz değeri gösteriyor. Aynı şekilde bugün bize nasip ve kısmet oldu. Bu tümüyle camiamızın, taraftarlarımızın verdiği sinerjinin sahaya yansımasıdır. Teknik kadromuzu, değerli hocamızı, bütün oyuncuları tek tek kutluyorum." ifadelerini kullandı.